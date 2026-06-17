Kerala
നെടുമങ്ങാട് ഒന്നര വയസുകാരന്റെ കൊലപാതകം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി
പോലീസ് മേധാവിക്കും വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| നെടുമങ്ങാട് ഒന്നര വയസ്സുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതില് പ്രതികള്ക്കെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുക. പോലീസ് മേധാവിക്കും വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
മെയ് 26നായിരുന്നു സംഭവം. അഖിലയുടെ മകന് അര്ഷിദ് ആണ് രണ്ടാനച്ഛന്റെ ക്രൂരമര്ദനമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാള്, സ്ഥിരമായി കുട്ടിയെ മര്ദിക്കാറുണ്ടെന്നും അമ്മ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാറില്ലെന്നും ബന്ധുക്കള് പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊലപാതകത്തില് ഒന്നാം പ്രതിയായ അഷ്കറിന്മേല് എസ് സി/ എസ്ടി വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിരുന്നു.
കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില് ആകെ 91 മുറിവുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഏഴ് വാരിയെല്ലുകള് തകര്ന്നതായും ഡോക്ടര്മാര് പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി. തലയിലേറ്റ ക്ഷതത്തെ തുടര്ന്നുള്ള നീര്ക്കെട്ടും ആന്തരിക രക്തസ്രാവവുമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണകാരണം. തങ്ങള്ക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാന് ഒന്നര വയസുകാരന് തടസമായിരുന്നതിനാലാണ് ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചതെന്ന് അമ്മയുടെ പങ്കാളിയായ അഷ്കര് പോലീസിന് മൊഴി നല്കിയത്.
കുട്ടി പടിയില് നിന്ന് വീണതെന്നാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പോലീസിനോട് ഇവര് പറഞ്ഞത്.
എന്നാല് കുട്ടിയുടെ മരണത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന സംശയത്തിന്മേല് പോലീസ് നടത്തിയ തുടരന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകള് പുറത്തുവന്നത്.
Content Highlights:
The Kerala High Court has taken suo motu cognizance of the brutal murder of a toddler in Nedumangad. The Chief Justice’s bench issued notices to the Police Chief and Women and Child Development Department. The child died from severe internal injuries and trauma inflicted by his stepfather.