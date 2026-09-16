Connect with us

Kerala

ബോട്ടിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ആറുപേര്‍ കടലില്‍ ചാടി; ഒരാള്‍ കരയില്‍ എത്തിയില്ല

അടിമലത്തുറ ഫാത്തിമ ചര്‍ച്ചിന് സമീപം ബൈജു ഭവനില്‍ ബൈജു (44) വിനെയാണ് കാണാതായത്.

Published

Sep 16, 2026 11:48 pm |

Last Updated

Sep 16, 2026 11:48 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഹാര്‍ബറില്‍ അടുക്കും മുമ്പ് ബോട്ടിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ കടലിലേക്കു ചാടിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ കാണാതായി. അടിമലത്തുറ ഫാത്തിമ ചര്‍ച്ചിന് സമീപം ബൈജു ഭവനില്‍ ബൈജു (44) വിനെയാണ് കാണാതായത്.

മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരവേ ഇന്ന് രാവിലെ പള്ളത്ത് വെച്ചാണ് കാണാതായത്. ഹാര്‍ബറിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബോട്ടിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ബൈജു ഉള്‍പ്പടെ ആറുപേര്‍ കടലിലേക്ക് ചാടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഞ്ചുപേരും കരയിലേക്ക് നീന്തിക്കയറിയെങ്കിലും ബൈജുവിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ബൈജുവിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചില്‍ കോസ്റ്റല്‍ പോലീസും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തുടരുകയാണ്.

കടലില്‍ ചാടിയ ബൈജു അടിയൊഴുക്കില്‍ പെട്ടുപോയതാവാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടിയൊഴുക്കുള്ളത് തിരച്ചിലിനും തടസമാവുകയാണെന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞു. ബോട്ട് കരയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുവരെ ബൈജു ബോട്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ മൊഴി നല്‍കിയെന്ന് കോസ്റ്റല്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

 

Content Highlights:
A 44-year-old fisherman named Baiju went missing after jumping into the sea to lighten a boat near Pallam in Thiruvananthapuram. While five others swam safely to shore, Baiju was swept away by strong undercurrents. Coastal police and local fishermen have launched an extensive search operation.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തെരുവ് വിളക്കിനായി ലൈന്‍ വലിക്കുന്നതിനിടെ കരാര്‍ തൊഴിലാളി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

ബോട്ടിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ആറുപേര്‍ കടലില്‍ ചാടി; ഒരാള്‍ കരയില്‍ എത്തിയില്ല

Kerala

ചെന്നിത്തലയുടെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനം; സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റിട്ട കെ എസ് അരുണ്‍കുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ ഓഫീസില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത് പിതൃ മേധാവിത്വത്തിന്റെ അജയ്യത: ജെ ദേവിക

Ongoing News

അനധികൃത നിയമന വാഗ്ദാനം; 200 ഓളം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിച്ച് യു എ ഇ

Kerala

ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പ്; 54കാരന് 17 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായി

National

തൃണമൂല്‍ എം പി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തില്‍ മുട്ടയേറ്