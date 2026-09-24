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ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഓടുന്ന ഡബിള്‍ ഡെക്കര്‍ സ്ലീപ്പര്‍ ബസിന് തീപിടിച്ച് ഒന്‍പത് പേര്‍ വെന്തുമരിച്ചു

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയില്‍ ജേവാര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം യമുന എക്്‌സ്പ്രസ് വേയിലാണ് അപകടം

Published

Sep 24, 2026 8:42 am |

Last Updated

Sep 24, 2026 8:42 am

ലഖ്നൗ | ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഓടുന്ന ഡബിള്‍ ഡെക്കര്‍ സ്ലീപ്പര്‍ ബസിന് തീപിടിച്ച് ഒന്‍പത് പേര്‍ വെന്തുമരിച്ചു. നിരവധിപ്പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയില്‍ ജേവാര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം യമുന എക്്‌സ്പ്രസ് വേയിലാണ് അപകടം.

നോയിഡയില്‍ നിന്ന് മഹോബയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഡബിള്‍ ഡെക്കര്‍ സ്ലീപ്പര്‍ ബസില്‍ 40ലധികം യാത്രക്കാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഫയര്‍ഫോഴ്സും ജേവാര്‍ പോലീസും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. ബസിന് തീപിടിക്കുന്നത് കണ്ട് നിരവധിപ്പേര്‍ ബസില്‍ നിന്ന് പുറത്തേയ്ക്ക് ചാടിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Content Highlights:
Nine passengers were burnt to death after a double-decker sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway near Jewar Airport. Over 40 passengers were onboard the bus traveling from Noida to Mahoba. Firefighters and Jewar police arrived at the scene to carry out rescue operations.

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ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഓടുന്ന ഡബിള്‍ ഡെക്കര്‍ സ്ലീപ്പര്‍ ബസിന് തീപിടിച്ച് ഒന്‍പത് പേര്‍ വെന്തുമരിച്ചു

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