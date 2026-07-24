Obituary
ചരമം: വെളിമണ്ണ വട്ടക്കണ്ടിയിൽ അബൂബക്കർ
മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 9:00 മണിക്ക് വെളിമണ്ണ ജുമുഅ മസ്ജിദിൽ.
Latest
National
റെയില്വേ സഹമന്ത്രി രവനീത് സിംഗ് ബിട്ടു രാജി വെച്ചു
Alappuzha
കേരള സാഹിത്യോത്സവിന് കിഴക്കിന്റെ വെനീസിൽ പതാക ഉയർന്നു
Kerala
16 ദിവസം പ്രായമുള്ള പെണ്കുഞ്ഞിനെ അപരിചിതയായ സ്ത്രീയെ ഏല്പ്പിച്ച് അമ്മ കടന്നുകളഞ്ഞു
Kerala
മലബാര് മെഡിക്കല് കോളജില് യുവതി മരിച്ചു; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം
National
നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സിയില് നിന്ന് 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പിരിച്ചുവിട്ടു
Kerala
ആലപ്പുഴ ആര്യാട് യുവാവിനെ സുഹൃത്ത് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി
Kerala