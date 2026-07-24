Connect with us

Obituary

ചരമം: വെളിമണ്ണ വട്ടക്കണ്ടിയിൽ അബൂബക്കർ

മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 9:00 മണിക്ക് വെളിമണ്ണ ജുമുഅ മസ്ജിദിൽ.

Published

Jul 24, 2026 10:29 pm |

Last Updated

Jul 24, 2026 10:29 pm

കോഴിക്കോട് |  വെളിമണ്ണ വട്ടക്കണ്ടിയിൽ അബൂബക്കർ (72) നിര്യാതനായി. മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നാളെ രാവിലെ 9:00 മണിക്ക് വെളിമണ്ണ ജുമുഅ മസ്ജിദിൽ.

ഭാര്യ: മറിയ. മക്കൾ: മുനീർ (കുവൈത്ത്), മുഹമ്മദ് (കുവൈത്ത്), ഫസീല.

മരുമക്കൾ: ഹനീഫ വാവാട്, ഹൈറുന്നിസ, സഫീന.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

റെയില്‍വേ സഹമന്ത്രി രവനീത് സിംഗ് ബിട്ടു രാജി വെച്ചു

Alappuzha

കേരള സാഹിത്യോത്സവിന് കിഴക്കിന്റെ വെനീസിൽ പതാക ഉയർന്നു

Kerala

16 ദിവസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ അപരിചിതയായ സ്ത്രീയെ ഏല്‍പ്പിച്ച് അമ്മ കടന്നുകളഞ്ഞു

Kerala

മലബാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ യുവതി മരിച്ചു; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം

National

നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് 47 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പിരിച്ചുവിട്ടു

Kerala

ആലപ്പുഴ ആര്യാട് യുവാവിനെ സുഹൃത്ത് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്സ്