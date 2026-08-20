Kerala
കിസ്ത്യന് വിവാഹമോചന നിയമത്തില് നിര്ണായക വിധിയുമായി ഹൈക്കോടതി
ഭാര്യ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കോടതിയില് വിവാഹമോചനം തേടാം
കൊച്ചി | ഭാര്യ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കോടതിയില് വിവാഹമോചനം തേടാമെന്നു ക്രിസ്ത്യന് വിവാഹമോചന നിയമത്തില് നിര്ണായക വിധിയുമായി ഹൈക്കോടതി. 1869ലെ വിവാഹമോചന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം. വിവാഹ സ്ഥലത്തോ ഭര്ത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തോ തന്നെ ഇനി ഹര്ജി നല്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഉത്തരവ് നിയമത്തില് സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ്.
ഭാര്യയുടെ താമസം എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ കുടുംബ കോടതിക്ക് കേസ് പരിഗണിക്കാന് അധികാരമുണ്ടെന്നും ക്രിസ്ത്യന് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
അവകാശ നിഷേധം വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും ഹിന്ദു, സ്പെഷല് മാര്യേജ് നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥ ക്രിസ്ത്യന് സ്ത്രീകള്ക്കും ബാധകമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വയനാട് സ്വദേശിനിയുടെ അപ്പീലിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ വിധി.
Content Highlights: The Kerala High Court ruled that Christian women can file for divorce in family courts where they currently reside. The bench stated that denying this right violates constitutional equality and aligns Christian law with Hindu and Special Marriage Acts. The ruling came on an appeal filed by a woman from Wayanad