രാമഭക്തരറിയുമോ ഈ ഭൂമി തട്ടിപ്പ്?

വിശ്വാസികളുടെ വികാരം പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നേടുകയെന്ന പതിവ് തന്നെയാണ് രാമക്ഷേത്രത്തിലും ബി ജെ പി പയറ്റിയതെന്ന് തെളിയാന്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിതട്ടിപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് കാലങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ മതേതര ചേരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

Posted on: June 16, 2021 4:02 am | Last updated: June 16, 2021 at 1:13 am