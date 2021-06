ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിനെതിരെ വാക്‌സിന്‍ ഫലപ്രദമോ? അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഡെല്‍റ്റയ്ക്ക് ആല്‍ഫ വേരിയെന്റിനേക്കാള്‍ 60 ശതമാനം വേഗതയില്‍ രോഗം പടര്‍ത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ വന്ന ഡെല്‍റ്റയുടെ ഇരട്ടിക്കല്‍ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്.

