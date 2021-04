ചൈനയുടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

കരാർ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ ഇറാനിലേക്ക് ചൈനീസ് മൂലധനം ഒഴുകും. അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം ഇറാനിലേക്കുള്ള സർവ നിക്ഷേപങ്ങളും തടഞ്ഞതിനാൽ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞു കിടന്ന ഇറാനിൽ ചൈനയുടെ പണത്തിന് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ എമ്പാടും ഇടമുണ്ട്. തിരിച്ച് എണ്ണയാണ് ഒഴുകുക.

