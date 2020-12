ഇടതുപക്ഷം ചരിത്ര വിജയം നേടും; വിവാദങ്ങളില്‍ ക്ഷീണിച്ചത് ആരെന്ന് വോട്ടെണ്ണുമ്പോള്‍ ബോധ്യമാകും- മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: December 14, 2020 8:06 am | Last updated: December 14, 2020 at 8:06 am