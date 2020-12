ബുറേവി കന്യാകുമാരി തീരത്തിന് 120 കി.മി അകലെയെത്തി; ജാഗ്രതയോടെ കേരളം

Posted on: December 3, 2020 11:01 am | Last updated: December 3, 2020 at 11:01 am