കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തയാള്‍ക്ക് അജ്ഞാത രോഗം; ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം നിര്‍ത്തി

Posted on: September 9, 2020 6:26 am | Last updated: September 9, 2020 at 7:30 am