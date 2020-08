‘ദയ’യില്ലാത്ത രാഷ്ട്രപതി

ദയാഹര്‍ജികളില്‍ 88 ശതമാനവും തീര്‍പ്പാക്കിയ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു പ്രണാബ് മുഖര്‍ജി. 45 ദയാഹര്‍ജികള്‍ തള്ളിയ മുന്‍ രാഷ്ട്രതി വെങ്കട്ടരാമന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളിയത് പ്രണാബ് മുഖര്‍ജിയാണ്.

Posted on: August 31, 2020 7:04 pm | Last updated: August 31, 2020 at 8:56 pm