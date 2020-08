തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം: കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിനെതിരായ പ്രമേയം നിയമസഭ പാസാക്കി

Posted on: August 24, 2020 11:30 am | Last updated: August 24, 2020 at 11:35 am