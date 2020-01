സംഘ്പരിവാര്‍ ദൗത്യം ‘സിനഡ്’ ഏറ്റെടുത്തോ?

വിചാരധാരയില്‍, മുസ്‌ലിംകള്‍ക്കൊപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണമെന്നു എഴുതിയ കാര്യം സഭാനേതൃത്വങ്ങള്‍ വിസ്മരിക്കരുത്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്‍ക്കേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മുസ്‌ലിം- ക്രിസ്തീയ സ്പര്‍ധക്ക് വഴിവെക്കുന്ന പ്രസ്താവനയുമായി സീറോ മലബാര്‍ മെത്രാന്‍ സിനഡ് രംഗത്തു വന്നത് ശരിയായില്ല.

Posted on: January 18, 2020 11:49 am | Last updated: January 18, 2020 at 11:49 am