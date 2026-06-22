Kerala
കോട്ടയത്ത് യുവാവ് മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് എന്ന് സംശയം
ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായ 5 പേരും ചികിത്സയിലാണ്.
കോട്ടയം | കോട്ടയത്ത് യുവാവ് മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ മൂലമെന്ന് സംശയം.
കുമരകം സ്വദേശി ജ്യോതിഷ് (42) ആണ് മരിച്ചത്.
ശനിയാഴ്ച ഷാപ്പില് നിന്നും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായ 5 പേരും ചികിത്സയിലാണ്.
Content Highlights: A young man died in Kottayam with symptoms of suspected food poisoning. He allegedly fell ill after consuming food from a local eatery. Health department officials have launched an investigation into the incident.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
എട്ടുവയസുകാരന്റെ കാലില് വടി കൊണ്ട് അടിയേറ്റ പാടുകള്; പരാതിയില് അധ്യാപകന് സസ്പെന്ഷന്
National
സ്ത്രീകള്ക്ക് സൗജന്യയാത്ര, തൊഴിലില്ലാത്ത ബിരുദധാരികള്ക്ക് മാസം 3000 രൂപ; വന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ബംഗാള് ബജറ്റ്
Kerala
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
National
ലക്നൗവിൽ കോച്ചിംഗ് സെന്ററിൽ വൻ തീപിടിത്തം: 13 മരണം
Kerala
കോട്ടയത്ത് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ഇടിച്ച് മരിച്ചു
Kerala
കീം പരീക്ഷ ഫലപ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവെച്ചു
Editors Pick