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Kerala

കോട്ടയത്ത് യുവാവ് മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് എന്ന് സംശയം

ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായ 5 പേരും ചികിത്സയിലാണ്.

Published

Jun 22, 2026 4:06 pm |

Last Updated

Jun 22, 2026 4:06 pm

കോട്ടയം  | കോട്ടയത്ത് യുവാവ് മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ മൂലമെന്ന് സംശയം.
കുമരകം സ്വദേശി ജ്യോതിഷ് (42) ആണ് മരിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച ഷാപ്പില്‍ നിന്നും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച സുഹൃത്തുക്കളായ 5 പേരും ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlights: A young man died in Kottayam with symptoms of suspected food poisoning. He allegedly fell ill after consuming food from a local eatery. Health department officials have launched an investigation into the incident.

 

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