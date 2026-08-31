Kerala
വീണാ ജോര്ജിനെ ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ്; തുടരന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു
കെപിഎ ബറ്റാലിയനിലെ കമാന്ഡന്റ് യു പ്രേമനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല.
തിരുവനന്തപുരം | റെയില്വെ സ്റ്റേഷനില് വെച്ച് മുന്മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിനെ കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകര് ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന കേസില് തുടരന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു. കെപിഎ ബറ്റാലിയനിലെ കമാന്ഡന്റ് യു പ്രേമനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.
ഫെബ്രുവരി 25ന് കണ്ണൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില്വെച്ചായിരുന്നു വീണ ജോര്ജിനെതിരെ കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകരുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്. കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകര് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് വീണാ ജോര്ജിന്റെ ഗണ്മാന് മൊഴി നല്കിയിരുന്നത്. പരുക്കേറ്റതിന് പിന്നാലെ വീണയെ ആദ്യം കണ്ണൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലും പിന്നീട് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില് കെ എസ് യു കണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം അതുല് അടക്കമുള്ള അഞ്ചുപേരെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു
Content Highlights: A special investigation team has been formed to conduct a further probe into the case involving an alleged attack on former minister Veena George by KSU workers at Kannur railway station. KPA Battalion Commandant U Preman will head the team following orders issued by the Home Department.