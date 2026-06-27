Kozhikode
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ്ഐടി
തിങ്കളാഴ്ച അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്.
കൊച്ചി|ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT). തിങ്കളാഴ്ച അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്. 2025ല് സ്വര്ണപ്പാളികള് കൊണ്ടുപോയതിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുവെച്ച് എഡിജിപി എച്ച് വെങ്കിടേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല് നടന്നത്. എട്ട് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്യല് നീണ്ടു.
2019ലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2025ലും സമാനമായ രീതിയില് സ്വര്ണപ്പാളികള് ശബരിമലയില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നടന്നിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസില് പിഎസ് പ്രശാന്ത് അടക്കമുള്ള ആളുകളെ നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് വ്യക്തതയ്ക്കായി വീണ്ടും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
Content Highlights:
The Special Investigation Team led by ADGP H Venkatesh interrogated Unnikrishnan Potti for eight hours in the Sabarimala gold theft case. The questioning focused on the illegal transport of gold bars in 2025. The move comes just ahead of the team submitting its final report on Monday.