തെളിയോളം
ഉള്ളിലുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊരു വിള്ളൽ?
വീണുപോയ പാൽ തിരികെ പാത്രത്തിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, കോപത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾക്കും തിരികെ വിളിക്കാനാകില്ല.
മഴ പെയ്തതുകൊണ്ടല്ല മേൽക്കൂര ചോരുന്നത്; നേരത്തേ അവിടെ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്.’
ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ വലിയൊരു സത്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മോട് ആരെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി മോശമായി പെരുമാറുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും കാരണം ആ നിമിഷം മാത്രമായിരിക്കില്ല. വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ സുഖപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന മുറിവുകൾ, പറയാതെ അടക്കിവെച്ച വേദനകൾ, മറക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഓർമകൾ – ഇവയൊക്കെയാകാം ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ വലിയ വഴക്കാക്കി മാറ്റുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ തർക്കത്തിനും ശേഷം മറ്റേയാളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം മനസ്സിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്: “ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ വായാണോ, അതോ എന്റെ പഴയ മുറിവുകളാണോ?’ പലപ്പോഴും നാം ഇന്നത്തെ ആളുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയിലെ മുറിവുകൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് വലിയ ഭാരമില്ലെന്ന് നാം കരുതും. എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവ ചിലപ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. “നാവിന് എല്ലില്ല; പക്ഷേ അത് ഹൃദയങ്ങൾ ഒടിക്കും’ എന്ന് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല. വീണുപോയ പാൽ തിരികെ പാത്രത്തിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, കോപത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾക്കും തിരികെ വിളിക്കാനാകില്ല. മുറിവ് സുഖപ്പെടാം; പക്ഷേ മുറിവിന്റെ ഓർമ പലപ്പോഴും അവിടെത്തന്നെ ശേഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം നിശ്ശബ്ദനാകുന്നത്, പിന്നീട് ആയിരം പ്രാവശ്യം “സോറി’ പറയുന്നതിനെക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്.
ഈ തുടർക്കഥ നമ്മുടേത് കൂടിയാകും. ഓഫീസിൽ ബോസ് ശകാരിച്ചു. വീട്ടിലെത്തി ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഭാര്യ കുട്ടിയോട് ചൂടായി. കുട്ടി പാവയെ അടിച്ചു. പാവക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതിന്റെ ഭാഗ്യം! യഥാർഥ ജീവിതത്തിലെ മുറിവുകളും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ വേദന അറിയാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം കോപത്തിന്റെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും വേരുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് “ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത്?’ എന്ന ചോദ്യത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്, “ഞാൻ കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് അനുഭവമായിരിക്കാം?’ എന്ന ചോദ്യം. കാരണം, യഥാർഥ മാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്.
സ്വന്തം കാലിലെ മുള്ള് നമുക്ക് ഉടൻ മനസ്സിലാകും; എന്നാൽ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം കുത്തിയ മുള്ള് പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് സഹാനുഭൂതി മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷമാപണം എന്നത് തെറ്റ് മറയ്ക്കാനുള്ള മറയല്ല; വിശ്വാസം തിരികെ പണിയാനുള്ള ആദ്യത്തെ കല്ലാണ്. “സോറി’ എന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം മാറിക്കാണിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. പലരുടെയും ക്ഷമാപണം മൊബൈൽ ഫോണിലെ “റീസ്റ്റാർട്ട്’ പോലെയാണ്. കുറച്ച് സമയം എല്ലാം ശരിയായതുപോലെ തോന്നും. പിന്നെ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപടി തിരിച്ചെത്തും. ഒടുവിൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെയല്ല, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ്. “സോറി’ പറഞ്ഞ ആളെയല്ല, ആ “സോറി’ ജീവിതംകൊണ്ട് തെളിയിച്ച ആളെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുക.
ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്പര്യം സ്വത്തോ പണമോ അല്ല; നമ്മോടൊപ്പം ജീവിച്ചവർക്ക് നാം നൽകിയ അനുഭവമാണ്. നമ്മെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനമാണോ, ഭയമാണോ തോന്നുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ യഥാർഥ വിജയം. ഒരു മൺകുടം പൊട്ടിയാൽ പശകൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാം; പക്ഷേ, പഴയപോലെ ഒരിക്കലും ആകില്ല. ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിക്കുന്നതിലും നല്ലത്, പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് സ്വന്തം തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയത് സമ്മതിക്കാനാണ്. കാരണം, സ്ക്രീൻ പൊട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും കാണാം; അഹങ്കാരം പൊട്ടിയത് നമുക്ക് മാത്രം അറിയാം. യഥാർഥ ധൈര്യം തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലല്ല; “അതെ, അത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു’ എന്ന് തലയുയർത്തി പറയുന്നതിലാണ്. കാരണം, തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നവർ ചെറുതാകുന്നില്ല; അവർ വളരുകയാണ്.
ഓരോ ദിവസവും ഒരു ശതമാനം നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കും. ഒരിക്കൽ നമ്മെ ഭയന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. യഥാർഥ സ്നേഹം സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിലല്ല; മറ്റൊരാൾക്ക് കണ്ണീർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിലാണ്. ഭൂതകാലം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചേക്കാം; പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയെത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. വാക്കുകൾ ആളുകളെ കുറച്ചുനേരം മാത്രം വിശ്വസിപ്പിക്കും; എന്നാൽ മാറിയ ജീവിതം അവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസിപ്പിക്കും.
Content Highlights:
This reflection explores the impact of words and unhealed emotional wounds on human relationships. It highlights empathy, self-awareness, and genuine apology as essential tools for repairing trust and creating peace, noting that real transformation lies in behavior rather than mere words.