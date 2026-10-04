Kerala
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സംഘർഷം: ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് പിണറായി വിജയൻ
യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പോലീസും ചേർന്ന് ആസൂത്രിതവും ഏകപക്ഷീയവുമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് കത്തിലെ ആരോപണം.
തിരുവനന്തപുരം| യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സംഘർഷത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കത്തയച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പോലീസും ചേർന്ന് ആസൂത്രിതവും ഏകപക്ഷീയവുമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് കത്തിലെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പിണറായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്തുനിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരം ആരംഭിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സമരത്തിന് പോലീസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നോയെന്ന് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംഘർഷം നടക്കുമ്പോൾ അക്രമികളെ തടയുന്നതിന് പകരം പോലീസ് കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നത് ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, വി ജോയ് എന്നിവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് പോലീസ് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിമർശിച്ചു. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന എസ്ഐയുടെ ഭീഷണി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Content Highlights:
Opposition leader Pinarayi Vijayan wrote to Home Minister Ramesh Chennithala demanding action regarding the University hostel clash. He alleged a planned attack by Youth Congress and police. Pinarayi criticized non-bailable charges against Kadakampally Surendran and V Joy while sparing others.