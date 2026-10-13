Kerala
എം എല് എ എത്തിയില്ല; കെ എസ് ആര് ടി സി ബസ് സര്വീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ചത് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭര്ത്താവ്
സാധാരണയായി എംഎല്എ വന്നില്ലെങ്കില് മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധിക്കാണ് അവസരം നല്കുക
തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരം ചിറയിന്കീഴില് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് സര്വീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മന്ത്രിയുടെ ഭര്ത്താവ് .രമ്യാ ഹരിദാസ് എംഎല്എ ആയിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എംഎല്എ എത്താത്തതിനെ തുടര്ന്ന്, പകരം മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭര്ത്താവ് കൃഷ്ണകുമാര് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ചടങ്ങിന് വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ ഭര്ത്താവ് ബസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സാധാരണയായി എംഎല്എ വന്നില്ലെങ്കില് മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധിക്കാണ് അവസരം നല്കുക. എന്നാല് മന്ത്രി ഭര്ത്താവ് ഉദ്ഘാടനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ബസ് സര്വീസ് ഇടയ്ക്ക് നിര്ത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോള് സര്വീസ് പുനരാരംഭിച്ചതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് എസ് കൃഷ്ണകുമാര് നിര്വഹിച്ചത്
Content Highlights: Minister Bindu Krishna’s husband, S Krishnakumar, inaugurated the restarted KSRTC bus service in Chirayinkeezhu. The event was originally scheduled for MLA Ramya Haridas, who did not attend. Local political circles discussed the unconventional move of a minister’s relative performing the official launch.