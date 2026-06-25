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Passport-Citizenship Row | പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരനാകണമെന്നില്ല! പിന്നെ പൗരത്വത്തിന് തെളിവെന്ത്? നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ...
പാസ്പോർട്ടിനെ ഒരു യാത്രാ രേഖയായി മാത്രം കാണുന്ന സാങ്കേതിക വിശദീകരണമാണിതെങ്കിലും, പൗരത്വം എന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാനും ഭരണഘടനാപരമായ പരിരക്ഷകൾ ലഭിക്കാനുമുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശമായതിനാൽ, സാധാരണ പൗരന്മാരെ തങ്ങളുടെ പൗരത്വ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് വലിയ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ന്യൂഡൽഹി | അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിനും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖയായ പാസ്പോർട്ട്, ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അനിഷേധ്യമായ രേഖയല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത് രാജ്യത്ത് ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് (Passport-Citizenship Row). രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന ചില നിയമപരമായ തർക്കങ്ങളുടെയും വിവാദങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സാങ്കേതിക വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡും പാസ്പോർട്ടും (passport proof of citizenship) പോലും പൗരത്വത്തിന്റെ പരമാധികാര രേഖകളല്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ ഏത് രേഖയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ചോദ്യമാണ് ഇതോടെ ഉയരുന്നത്.
ഈ സാങ്കേതിക വിശദീകരണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതല്ല. കാരണം, ഇന്ത്യയിൽ പാസ്പോർട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 1967 ലെ പാസ്പോർട്ട് നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ അപേക്ഷകൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ്. ഈ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 പ്രകാരം, ഒരു അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച ശേഷവും ആവശ്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷവും മാത്രമേ അധികാരികൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് അനുവദിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ.
അതുപോലെ, സെക്ഷൻ 6(2)(a) അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പാസ്പോർട്ട് നിഷേധിക്കാനും അധികാരികൾക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. അതായത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൗരത്വം പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഭരണകൂടം പാസ്പോർട്ട് നൽകുന്നത്. എങ്കിൽപ്പോലും, ഇത് പൗരത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തെളിവല്ല (Conclusive Proof), മറിച്ച് ശക്തമായ ഒരു സാക്ഷ്യം (Evidence) മാത്രമാണെന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്. വഞ്ചനാപരമായ രീതിയിലോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ പൗരത്വം നേടിയതാണെന്ന് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയാൽ, നൽകിയ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കാനോ കണ്ടുകെട്ടാനോ സർക്കാരിന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അന്തിമ തെളിവായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
വോട്ടർ ഐ ഡി (Voter ID) കാർഡിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ നിയമപരമായ വേർതിരിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പ്രത്യേക തീവ്ര പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ (Special Intensive Revision – SIR) നടന്നപ്പോൾ, നിലവിലുള്ള വോട്ടർമാരോട് പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന പുതിയ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാമോ എന്ന വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമേ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും അവകാശമുള്ളൂ. എങ്കിലും, ഒരാളുടെ കൈവശം പഴയ വോട്ടർ കാർഡ് ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ടെന്ന് നിയമപരമായി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. വോട്ടർപട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ പുനപരിശോധിക്കാനും ഒരാളുടെ പൗരത്വത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനും ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അധികാരികൾക്ക് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, വോട്ടർ കാർഡ് എന്നത് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ മാത്രമാണ്, പൗരത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തെളിവല്ല.
പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ജനനസമയത്ത് തന്നെ സ്വമേധയാ ലഭിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ദേശീയ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്പ്രദായം നിലവിലില്ല. പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ആധാർ, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐ ഡി, പാൻ കാർഡ്, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖ എന്ന് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യമുയർന്നപ്പോൾ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇവയൊന്നും തന്നെ അന്തിമ തെളിവായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പകരം, ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് 1955 ലെ പൗരത്വ നിയമവും അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി.
ഈ നിയമപ്രകാരം ജനനം, വംശാവലി, രജിസ്ട്രേഷൻ, നാച്ചുറലൈസേഷൻ എന്നിവ വഴിയാണ് ഒരാൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയോ നാച്ചുറലൈസേഷൻ വഴിയോ പൗരത്വം നേടുന്ന വിദേശികൾക്ക് മാത്രമേ പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ ജനനം വഴി പൗരത്വം ലഭിച്ച ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും തങ്ങളുടെ പൗരത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (birth certificate), മാതാപിതാക്കളുടെ രേഖകൾ, സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ തുടങ്ങിയ പല രേഖകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ (Mosaic of documents) ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കോടതികളും ഇത്തരം തർക്കങ്ങളിൽ ഒരു ഒറ്റ രേഖയ്ക്ക് പകരം സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും വിവിധ രേഖകളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള പരിശോധനയാണ് നടത്തുന്നത്.
ആധാർ കാർഡ് (Aadhaar Card) എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ താമസക്കാർക്ക് (Residents) മാത്രം നൽകുന്ന ഒന്നാണെന്നും അത് പൗരത്വ രേഖയല്ലെന്നും അതിന്റെ നിയമത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പാൻ കാർഡ് നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും റേഷൻ കാർഡ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും മാത്രമുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ പൗരത്വത്തിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ ഒട്ടനവധി രേഖകൾ ഒരുമിച്ച് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ വിശദീകരണം വരുന്നത്. പാസ്പോർട്ടിനെ ഒരു യാത്രാ രേഖയായി മാത്രം കാണുന്ന സാങ്കേതിക വിശദീകരണമാണിതെങ്കിലും, പൗരത്വം എന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാനും ഭരണഘടനാപരമായ പരിരക്ഷകൾ ലഭിക്കാനുമുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശമായതിനാൽ, സാധാരണ പൗരന്മാരെ തങ്ങളുടെ പൗരത്വ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് വലിയ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
Content Highlights
The Ministry of External Affairs clarified that an Indian passport is strong evidence but not conclusive proof of citizenship. Under the Passports Act 1967 and Citizenship Act 1955, the government can revoke a passport if identity fraud is found. Documents like voter IDs, Aadhaar, and PAN cards also do not independently establish legal citizenship in India.