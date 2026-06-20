Connect with us

Kerala

മഞ്ചേരിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസും പിക്ക്അപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

പരിക്കേറ്റവരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Jun 20, 2026 10:57 am |

Last Updated

Jun 20, 2026 10:57 am

മലപ്പുറം | മഞ്ചേരി നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസും പിക്ക്അപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബസ് യാത്രക്കാരായ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. പരിക്കേറ്റവരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിനായി പോകുകയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസിലേക്ക് തക്കാളി കയറ്റി വന്ന പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ബസിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.

Content Highlights

A tourist bus carrying Markaz Knowledge City students on an IV trip to Palakkad collided with a tomato-loaded pickup van at Nelliparamba in Manjeri, Malappuram. Several passengers sustained non-serious injuries and were admitted to Manjeri Medical College Hospital. The front of the bus was completely destroyed.

Related Topics:

Latest

FIFA WORLD CUP 2026

ഹെയ്തിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ

Kerala

മഞ്ചേരിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസും പിക്ക്അപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

Business

ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു! മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസിൽ വൻ ഡിസ്‌കൗണ്ട്, വമ്പൻ ഓഫറുകളും പുതിയ ലോഞ്ചുകളും ജൂലൈ 4 മുതൽ

Editors Pick

രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ മുഖത്ത് നീരുണ്ടോ? നിസ്സാരമായി കാണരുത്; ഇതൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം, പരിഹാരമുണ്ട്

Kerala

മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ചില അധ്യാപകര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ കൊടിയ മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു: ഹൈക്കോടതി

Kerala

പുനര്‍ നിയമനം തേടിയ ഉന്നതര്‍ തെറിക്കും; ഉഷ ടൈറ്റസിനെ അസാപ് സി എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി

Kerala

15 കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ 24 കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍