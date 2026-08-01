Kerala
മഴ പെയ്യുമ്പോള് ജാഗ്രതയും പെയ്യണം
മഴക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വലിയ പാഠവുമുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോള് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മനുഷ്യന് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. പുഴകളും തോടുകളും കൈയേറുന്നതും മലകള് നശിപ്പിക്കുന്നതും അനിയന്ത്രിതമായ നിര്മാണങ്ങളും പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
കേരളത്തില് മഴ ശക്തമാകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രകൃതി ഒരേസമയം സൗന്ദര്യവും മുന്നറിയിപ്പും നല്കുന്നു. മഴ കര്ഷകന് പ്രതീക്ഷയാണ്, കുടിവെള്ളത്തിന് ആശ്വാസമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിന് ജീവന് നല്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാല് അതേ മഴ അതിരുവിട്ടാല് ദുരന്തമായി മാറുകയും മനുഷ്യജീവിതത്തിനും സ്വത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് വേണ്ടത് ഭയമല്ല, ജാഗ്രതയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി നാം കണ്ട അനുഭവങ്ങള് മറക്കാന് കഴിയുന്നതല്ല. ശക്തമായ മഴ, ഉരുള്പൊട്ടല്, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചില്, വീടുകള് തകര്ന്ന സംഭവങ്ങള്, ജീവനുകള് നഷ്ടമായ ദുരന്തങ്ങള്-ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകള് തന്നെയാണ്. ഓരോ മഴക്കാലവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ നഷ്ടങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ്.
മഴ ശക്തമാകുമ്പോള് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകള് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് അലര്ട്ടുകള് വെറുമൊരു വാര്ത്തയല്ല, നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ മുന്നിര്ത്തിയുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ്. സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളും ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗവും നല്കുന്ന നിര്ദേശങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പോള് പല അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാന് കഴിയും.
പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാല യാത്രകള് പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കനത്ത മഴയില് റോഡുകള് വെള്ളത്തിനടിയിലാകാം, കാഴ്ച മങ്ങാം, മരങ്ങള് കടപുഴകി വീഴാം, വൈദ്യുത ലൈനുകള് പൊട്ടിവീഴാം. ചില സ്ഥലങ്ങളില് മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുള്പൊട്ടലിനും സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം.
കുട്ടികളുടെയും വയോധികരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നല്കണം. വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും പുഴകളിലും ചാലുകളിലും കളിക്കാന് കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുത്. പ്രായമായവര്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും മുന്കൂട്ടി കരുതിവെക്കണം. വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങള് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അപകടസാധ്യതയുള്ള വയറുകളില് നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും വേണം.സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വവും മഴക്കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ അയല്വാസികള് സുരക്ഷിതരാണോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുക, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്ക്കും രോഗികള്ക്കും ആവശ്യമായ സഹായം എത്തിക്കുക, ദുരന്തസമയങ്ങളില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തകരുമായി സഹകരിക്കുക-ഇവയെല്ലാം ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി മനുഷ്യനാണ് എന്ന സത്യം ഇത്തരമൊരു സമയത്താണ് കൂടുതല് തെളിയുന്നത്.
അതോടൊപ്പം വ്യാജ വാര്ത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകള് മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അതുതന്നെ കൈമാറുകയും ചെയ്യുക. തെറ്റായ വിവരങ്ങള് ഭീതി പരത്തുകയും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പോലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
മഴക്കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വലിയ പാഠവുമുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോള് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം മനുഷ്യന് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. പുഴകളും തോടുകളും കൈയേറുന്നതും മലകള് നശിപ്പിക്കുന്നതും അനിയന്ത്രിതമായ നിര്മാണങ്ങളും പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാതെ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതില് അര്ഥമില്ല.
ഓരോ കുടുംബവും ചെറിയൊരു ദുരന്തസന്നദ്ധത വളര്ത്തിയെടുക്കണം. ടോര്ച്ച്, കുടിവെള്ളം, അത്യാവശ്യ മരുന്നുകള്, മൊബൈല് ചാര്ജ്, പ്രധാന രേഖകള് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കല് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് മുന്കൂട്ടി ഒരുക്കുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില് വലിയ സഹായമാകും. മുന്കരുതലുകള് എപ്പോഴും ദുരന്തത്തെക്കാള് ശക്തമാണ്. മഴ നമുക്ക് ജീവിതം നല്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നാല് അതിന്റെ ശക്തിയെ അവഗണിക്കുന്നത് വിവേകമല്ല. ജാഗ്രതയോടെയും പരസ്പര കരുതലോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഈ മഴക്കാലത്തെ നമുക്ക് നേരിടാം. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീര് ഒഴിവാക്കാന് കാരണമായേക്കാം.
ഓര്ക്കുക, മഴയെ തടയാന് നമുക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാല് മഴമൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ കുറയ്ക്കാന് നമ്മുടെ കരുതലിനും ജാഗ്രതയ്ക്കും കഴിയും. അതിനാല് മഴ ശക്തമാകുമ്പോള് വീടുകളില് സുരക്ഷിതരായി കഴിയുക, അനാവശ്യ യാത്രകള് ഒഴിവാക്കുക, ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകള് പാലിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും കരുതുക.
Content Highlights: Heavy rainfall in Kerala brings both natural beauty and severe hazard warnings across districts. Authorities emphasize public vigilance against landslides, waterlogging, and risky night travel. Citizens are advised to follow official alerts and maintain community support during emergency conditions.