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Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കും; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത.

Published

Jun 27, 2026 9:40 am |

Last Updated

Jun 27, 2026 9:40 am

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.ഇവിടങ്ങളില്‍ 24 മണിക്കൂറില്‍ 64.5 മില്ലിമീറ്ററില്‍ മുതല്‍ 115.5 മില്ലിമീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും.

ഞായറാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ തിങ്കളാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയനാട്ടിലും ചൊവ്വാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
The Central Meteorological Department has issued a heavy rain warning for Kerala, placing five districts under a yellow alert today. An orange alert has been announced for several northern districts starting Monday due to expectations of extremely heavy rainfall. Strong winds and severe thunderstorms are also predicted to affect various parts of the state.

 

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സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കും; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

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