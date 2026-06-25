Kerala
കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു; തിങ്കളാഴിച്ച രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്
27ന് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റന്നാള് മുതല് മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴിച്ച രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസര്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
27ന് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടും. 28-ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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The India Meteorological Department has announced that rainfall will intensify across Kerala in the coming days. An orange alert has been issued for Kasaragod and Kannur districts for Monday due to the prediction of heavy to very heavy downpours. Additionally, yellow alerts have been activated for several other districts on Saturday and Sunday.