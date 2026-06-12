Kerala
നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം: ഡോക്ടര് റാമിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാന് മാറ്റി
. നേരത്തെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ സെഷന്സ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല് കോളജ് വിദ്യാര്ഥി ആര് എല് നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തില് ഡോക്ടര് റാമിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാന് മാറ്റി. നേരത്തെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ സെഷന്സ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റാം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
തനിക്ക് ഈ സംഭവവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും കേസിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചിഴക്കുകയാണെന്നും ജാമ്യഅപേക്ഷയില് ഡോ റാം മുന്കൂര് വാദിച്ചത്.
മാധ്യമങ്ങള് തന്നെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് റാം അഭിഭാഷകന് മുഖേനെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല് മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താന് കഴിയില്ലെന്നും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകള് പൊതുമധ്യത്തില് മാധ്യമങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.
ഏപ്രില് 10 നാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ നിതിന് രാജ് അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല് കോളജ് കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
Content Highlights:
The Kerala High Court has reserved its verdict on the anticipatory bail plea filed by Dr Ram regarding the suicide of dental student Nithin Raj. Dr Ram claimed he is being falsely implicated and targeted by the media. The High Court however defended the media stating it performs necessary public interventions.