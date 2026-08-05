Connect with us

Kerala

ലോക മിക്സ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നേട്ടവുമായി മർകസ് വിദ്യാർഥി; ഇയാസ് മുഹമ്മദിന് വെള്ളി മെഡൽ

ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറോളം താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, 10–12 വയസ്സ് പ്രായക്കാരുടെ 36–38 കിലോഗ്രാം ഭാരവിഭാഗത്തിലാണ് ഈ പത്തു വയസ്സുകാരൻ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയത്.

Published

Aug 05, 2026 12:41 pm |

Last Updated

Aug 05, 2026 12:43 pm

ബാലുശ്ശേരി|അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മലയാളി കൗമാരതാരത്തിന്റെ ചരിത്രനേട്ടം. നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വേൾഡ് മിക്സ് ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ (WMBF) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ലോക മിക്സ് ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ബാലുശ്ശേരി അറപ്പീടിക സ്വദേശിയായ ഇയാസ് മുഹമ്മദ് വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി. ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറോളം താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ, 10–12 വയസ്സ് പ്രായക്കാരുടെ 36–38 കിലോഗ്രാം ഭാരവിഭാഗത്തിലാണ് ഈ പത്തു വയസ്സുകാരൻ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയത്.

പ്രാഥമിക പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആതിഥേയരായ നേപ്പാളിന്റെയും ഡൽഹിയുടെയും ശക്തരായ എതിരാളികളെ മറികടന്നാണ് ഇയാസ് ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്. ഫൈനലിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം പുറത്തെടുത്താണ് താരം വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്.

ബാലുശ്ശേരി മർകസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഇയാസ്, യോഷികാൻ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫാക്ടറി ക്ലബ്ബിലെ പരിശീലകരായ ഷൈജേഷ്, ലിബിൻ എന്നിവരുടെ കീഴിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്ഥാപനത്തിലെ എസ്റ്റിമേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് തലവനായ നിസാറിന്റെയും ജസ്നയുടെയും ഇളയ മകനാണ് ഇയാസ്. ബോക്സിംഗ് താരമായ മുഹമ്മദ് ഹാദിയാണ് സഹോദരൻ.

കാഠ്മണ്ഡു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, വേൾഡ് മിക്സ് ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപകനും സെക്രട്ടറിയുമായ റാഗേഷ് മസ്കർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത സമാപന ചടങ്ങിൽ വിജയികൾക്ക് മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും പേരുയർത്തിയ ഇയാസിനെ മർകസ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും അധ്യാപകരും അഭിനന്ദിച്ചു.

Content Highlights:
10-year-old Eyas Muhammad from Balussery won a silver medal at the World Mix Boxing Championship in Nepal. Competing in the 36-38 kg category for ages 10-12, he defeated top opponents from Nepal and Delhi to reach the finals. Markaz Public School praised his historic achievement.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കാട്ടാക്കടയിലെ ആദിശേഖര്‍ കൊലപാതകം; പ്രതി പ്രിയരഞ്ജന്റെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Editors Pick

നിങ്ങളുടെ കാർ പരമാവധി എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാം?; സ്പീഡോമീറ്ററല്ല, ടയർ പറയും ആ കണക്ക്!

Kerala

കാലവര്‍ഷക്കെടുതി: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് എട്ടുലക്ഷം, വീട്ടില്‍ വെള്ളം കയറിയ എല്ലാവര്‍ക്കും 10,000

National

2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ Gpay ചെയ്താൽ ഇനി സർവീസ് ചാർജ്; നിയമഭേദഗതി ബിൽ പാർലിമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം

UAE

ദുബൈയില്‍ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളുടെ 'വിവാഹം'; ശ്രദ്ധനേടി ബൂസുനൈദയും മോസയും

UAE

ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിന്‍: ആദ്യ ആഴ്ചകളില്‍ വിറ്റഴിഞ്ഞത് 70,000 ടിക്കറ്റുകള്‍

UAE

ആമസോണ്‍ വനമേഖലയില്‍ യു എ ഇയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഭീമന്‍ സുരക്ഷാ ദൗത്യം