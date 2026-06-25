Kerala
ലക്ഷ്യം ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട; എഫ് സി ആര് എ ചട്ടം ഭേദഗതി അടിയന്തരമായി പിന്വലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ചട്ട ഭേദഗതിയോടെ രാജ്യത്ത് സന്നദ്ധസംഘടനകള്ക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഏകപക്ഷീയമായി എഫ് സി ആര് എ (FCRA-Foreign Contribution (Regulation) Atc) ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തത് പ്രതിഷേധാര്ഹമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. ചട്ട ഭേദഗതിയോടെ രാജ്യത്ത് സന്നദ്ധസംഘടനകള്ക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
സംഘ്പരിവാര് സംഘടനകള് രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണോ എഫ് സി ആര് എ ചട്ട ഭേദഗതിയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും വടക്കു കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആദിവാസി മേഖലകളില് വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതി.
സംഘ്പരിവാര് സംഘടനകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭരണകൂടത്തിന് രാജ്യത്തെ ഏത് സംഘടനകളുടെയും പ്രവര്ത്തനം നിരോധിക്കാനാകും. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ചട്ട ഭേദഗതിയില് നിന്നും അടിയന്തരമായി പിന്മാറാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തയാറാകണം. വിഷയത്തില് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും കേരളത്തില് നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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The Kerala Chief Minister has demanded the immediate withdrawal of the recent FCRA amendment. He stated that the modification aims to target minority communities and restrict welfare activities. The government is urged to reconsider the policy to protect democratic values.