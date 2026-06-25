Connect with us

Kerala

ലക്ഷ്യം ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട; എഫ് സി ആര്‍ എ ചട്ടം ഭേദഗതി അടിയന്തരമായി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ചട്ട ഭേദഗതിയോടെ രാജ്യത്ത് സന്നദ്ധസംഘടനകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Published

Jun 25, 2026 11:30 pm |

Last Updated

Jun 25, 2026 11:30 pm

തിരുവനന്തപുരം | കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏകപക്ഷീയമായി എഫ് സി ആര്‍ എ (FCRA-Foreign Contribution (Regulation) Atc) ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തത് പ്രതിഷേധാര്‍ഹമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. ചട്ട ഭേദഗതിയോടെ രാജ്യത്ത് സന്നദ്ധസംഘടനകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

സംഘ്പരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണോ എഫ് സി ആര്‍ എ ചട്ട ഭേദഗതിയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആദിവാസി മേഖലകളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതി.

സംഘ്പരിവാര്‍ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഭരണകൂടത്തിന് രാജ്യത്തെ ഏത് സംഘടനകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം നിരോധിക്കാനാകും. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ചട്ട ഭേദഗതിയില്‍ നിന്നും അടിയന്തരമായി പിന്മാറാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണം. വിഷയത്തില്‍ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights:
The Kerala Chief Minister has demanded the immediate withdrawal of the recent FCRA amendment. He stated that the modification aims to target minority communities and restrict welfare activities. The government is urged to reconsider the policy to protect democratic values.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ലക്ഷ്യം ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട; എഫ് സി ആര്‍ എ ചട്ടം ഭേദഗതി അടിയന്തരമായി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

രണ്ടാംവട്ടവും വീണ ഇ ഡിക്ക് മുന്നില്‍; ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ ഒമ്പത് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടു

Kerala

സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് കരിമണല്‍ ഖനനം നടത്താന്‍ അധികാരം നല്‍കിയത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്; സുധീരന് മറുപടിയുമായി പിണറായി

Kerala

മദ്യനിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണം, പി എം ശ്രീ ഉപേക്ഷിക്കണം: കാന്തപുരം

Kerala

പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങള്‍; ആശങ്ക പരിഹരിക്കാന്‍ അടിയന്തര നടപടി

Kerala

വാഹന്‍-സാരഥി പോര്‍ട്ടല്‍: തകരാറുകള്‍ ഒരാഴ്ചക്കകം പരിഹരിക്കും

Career Education

Gulf Job Vacancy | ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ഗൾഫിലേക്ക് ബമ്പർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്; കേരളത്തിൽ 3 ജില്ലകളിൽ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖം, ഉടൻ അപേക്ഷിക്കൂ!