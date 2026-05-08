Connect with us

Kerala

റേഷനരി തിളപ്പിച്ചപ്പോൾ ചോറിനു കരിനീല നിറം

വാലങ്ങാമുറിയിലുള്ള റേഷന്‍കടയില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ അരി വാങ്ങിയത്.

Published

May 08, 2026 2:58 pm |

Last Updated

May 08, 2026 2:58 pm

തൃശൂര്‍| ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു വീട്ടില്‍ റേഷനരി വേവിച്ചപ്പോള്‍ വെള്ളച്ചോറിന് പകരം ലഭിച്ചത് നീലച്ചോറ്. ചാലക്കുടി മേലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാര്‍ഡ് പാലപ്പിള്ളിയിലാണ് തലേ ദിവസം വാങ്ങിയ റേഷനരി തിളപ്പിച്ചൂറ്റി മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ചോറ് കരിനീല നിറമായി മാറിയത്.

വാലങ്ങാമുറിയിലുള്ള റേഷന്‍കടയില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ അരി വാങ്ങിയത്. സംഭവം വീട്ടുകാര്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു കൊരട്ടി, മേലൂര്‍ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജൂനിയര്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവരെത്തി സാംപിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പ് ഇതേ വാര്‍ഡില്‍ സമാന അനുഭവമുണ്ടായതായി പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

Content Highlights:
Residents in Chalakudy’s Meloor Panchayat were shocked when cooked ration rice turned deep blue hours after being prepared. Health officials from Koratty and Meloor visited the site to collect samples for laboratory testing following the incident. This marks the second such report from the same ward within a week, sparking concerns over the quality of distributed grains.

Related Topics:

Latest

Ongoing News

പേരക്കുട്ടിയുടെ മരണവാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ വല്യുപ്പ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് പ്രചാരണം; ഇടുക്കിയില്‍ നാല് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടി

Kerala

റേഷനരി തിളപ്പിച്ചപ്പോൾ ചോറിനു കരിനീല നിറം

Kerala

കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന മത്സരം: വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

National

ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ശശി തരൂരിന് ആശ്വാസം; ഡീപ്പ്‌ഫേക്ക് വീഡിയോകള്‍ നീക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

National

തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ്‍യെ തടയാൻ ബദ്ധവൈരികൾ ഒന്നിക്കുന്നു; ഡി എം കെ - എ ഐ എ ഡി എം കെ സഖ്യത്തിന് നീക്കം തകൃതി

Kerala

പെരിന്തല്‍മണ്ണയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; സ്‌കൂളിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കുടുംബം, എസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കി