Connect with us

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്‍ഡ് പരിശോധിച്ചതില്‍ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിതയുടെ ഹരജി

അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ (എസ് ഐ ടി) നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ഹരജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Published

Jun 05, 2026 7:31 pm |

Last Updated

Jun 05, 2026 7:31 pm

കൊച്ചി | നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ മെമ്മറി കാര്‍ഡ് പരിശോധിച്ചതില്‍ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിതയുടെ ഹരജി.

അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ (എസ് ഐ ടി) നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ഹരജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവറാണ് വസ്തുതാ പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്തലുകളില്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹരജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഹരജിയില്‍ അതിജീവിതക്ക് വേണ്ടി വൃന്ദ ഗ്രോവര്‍ ഹാജരാകും.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാര്‍ഡ് പരിശോധിച്ചതില്‍ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിതയുടെ ഹരജി

Kerala

'യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കിയത് എ ഐ സഹായത്തോടെ'; ആരോപണവുമായി തോമസ് ഐസക്

Kerala

ലഹരി: ശക്തമായ നടപടിയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി; മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ വേരറുക്കും

Kerala

കനത്ത മഴ: കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നാളെ അവധി

Kerala

കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്കൂളിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

National

മണിപ്പൂരില്‍ അജ്ഞാത സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം; ദമ്പതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

മുനമ്പം ഐസ് പ്ലാന്റില്‍ അമോണിയം ചോര്‍ച്ച