മുറുമുറുപ്പ്, ഒടുക്കം പടിയിറക്കം

കര്‍ണാടകയില്‍ അധികാരത്തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകണമെങ്കില്‍ വര്‍ഗീയ വിഭജനത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും സംഘ്പരിവാരത്തിന് മുന്നിലില്ല. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ അജന്‍ഡകളോട് കൂറുള്ളവനെങ്കിലും വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ യെദ്യൂരപ്പക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘില്‍ നിന്ന് ജനസംഘത്തിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗമായ യെദ്യൂരപ്പയില്‍ പഴയ കാലത്തിന്റെ മിതത്വം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതിനോട് യോജിക്കാനാകുന്നില്ല തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാര്‍ക്ക്.

Posted on: July 27, 2021 4:02 am | Last updated: July 27, 2021 at 12:09 am