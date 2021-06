ഇറാൻ എത്രമാത്രം മാറും?

ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇറാൻ ജനതയിൽ സംഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കടുത്ത ശിയാ സെന്റിമെന്റ്‌സിനെ അവർ കൈയൊഴിയുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

