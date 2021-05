സംസ്ഥാനത്ത് 15 പേര്‍ക്ക് ബ്ലാക് ഫംഗസ് രോഗബാധ; പ്രമേഹ രോഗികള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 19, 2021 7:55 pm | Last updated: May 19, 2021 at 7:56 pm