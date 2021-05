കൊവിഡിനൊപ്പം ന്യൂനമർദ ആഘാതങ്ങളും

വീണ്ടും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകാനുളള തീരുമാനത്തിലാണ് സർക്കാർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും കാലവർഷത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയുന്നതു വരെ ഇത് തുടരണമെന്നാണ് കേരളീയ സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

Posted on: May 16, 2021 5:00 am | Last updated: May 15, 2021 at 11:17 pm