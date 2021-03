ആര്‍ക്കും വേണ്ടാതെ 2000ത്തിന്റെ നോട്ട്

ജനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ആവശ്യം കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകളാണ്. ആവശ്യക്കാര്‍ കുറവായതിനാല്‍ നേരത്തേ അച്ചടിച്ച 2000ത്തിന്റെ 2.46 കോടിയുടെ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകള്‍ റിസര്‍വ് ബേങ്ക് ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബേങ്ക് ചീഫ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് സൗമ്യകാന്ത് ഘോഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

