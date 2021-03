കെ പി സി സി മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വിജയന്‍ തോമസ് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു

Posted on: March 12, 2021 7:49 pm | Last updated: March 12, 2021 at 7:49 pm