ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഉറക്കവും വ്യായാമവും

ആരോഗ്യ പരിപാലനം പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കം വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായും ചിട്ടയോടെയും സന്തുഷ്ടിയോടെയും ജീവിതം നയിക്കുന്നതുകണ്ടു വളരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാതൃകയാകാനും നമുക്ക് കഴിയും.

(Senior dietitian, Aster Mims Calicut)

