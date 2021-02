സൗഹൃദം സാഹിത്യം സ്നേഹഭവനം

സാഹിത്യ കുലപതി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, സരയുവിലേക്ക് കവിത ചൊല്ലി ഒ എൻ വി, വാക്കുകൾ പൊള്ളുന്ന ചാട്ടവാറടികളാക്കി ഡി വിനയചന്ദ്രൻ, പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടിയും പെരുമ്പറയും തീർത്ത അഴീക്കോട്, നാടൻ പാട്ടിന്റെ ശീലുകൾ കൊട്ടിപ്പാടി കാവാലം, ശുദ്ധ സംഗീതം പകർന്ന ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ഉടുക്ക് കൊട്ടി പാടി നെടുമുടി വേണു, കവിതയുടെ ലഹരി ഉയർത്തി വി മധുസൂദനൻ നായർ, പി വത്സല, സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി, വൈശാഖൻ, ചെമ്മനം ചാക്കോ... അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലയുടെ പടികടന്നെത്തി.

