ഭക്ഷണം നല്‍കാതെ വീട്ടില്‍ പൂട്ടിയിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വൃദ്ധന്‍ മരിച്ച സംഭവം; മകന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Posted on: January 21, 2021 8:45 pm | Last updated: January 21, 2021 at 8:45 pm