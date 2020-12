പട്ടിണിയകറ്റിയിട്ടാകാം പുതിയ പാര്‍ലിമെന്റ് മന്ദിരം

മനോഹരമായ പഴയ പാര്‍ലിമെന്റ് കെട്ടിടത്തെ വഴിയാധാരമാക്കി പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് ബി ജെ പി സര്‍ക്കാറിന്റെ നേട്ടമായി എണ്ണുമ്പോള്‍, ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചേരിനിവാസികളുടെയും ദളിതരുടെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നു കണ്ണയക്കാനുള്ള സന്മനസ്സെങ്കിലും കാണിക്കണം മോദിയും കൂട്ടരും.

Posted on: December 15, 2020 4:01 am | Last updated: December 15, 2020 at 12:49 am