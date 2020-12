ആ പേരിടല്‍ കേരളത്തിന് അപമാനമാണ്‌

ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വവത്കരിക്കുകയും രാജ്യം അറപ്പോടെയും വെറുപ്പോടെയും വീക്ഷിക്കുന്ന വര്‍ഗീയ സംഘടനകള്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കും പൊതുബോധത്തില്‍ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സംഘ്പരിവാര്‍ അജന്‍ഡയുടെ ഭാഗമാണ് രാജ്യത്തെ റോഡുകള്‍ക്കും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഹിന്ദുത്വ നേതാക്കളുടെ പേരുകള്‍ നല്‍കി വരുന്ന പ്രവണത.

