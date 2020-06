സാധാരണക്കാരെ കോടതികളില്‍ നിന്നകറ്റരുത്

ഇനി മേലില്‍ കേസുമായി കോടതിയിലേക്കില്ലെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പൊതുസമൂഹം തിരിയുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. സമീപ കാലത്തായി ഭരണകൂട നയങ്ങള്‍ക്കും കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്കും എതിരായ പൊതുതാത്പര്യ ഹരജികളോട് കോടതികള്‍ക്ക് പ്രതിപത്തി കാണുന്നില്ല.

