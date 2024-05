ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ പന്ത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ പതിച്ചു; 11കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ 11 വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ശൗര്യ എന്ന ശംഭു കാളിദാസ് ഖണ്ഡ്വെയാണ് മരിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിച്ച പന്ത് ശൗര്യയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു.

കഠിനമായ വേദനയെ തുടർന്ന് ശൗര്യ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു. സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

