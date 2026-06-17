Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: കോഴിക്കോട് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്
വിവിധ ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിപ്പ് നല്കി. വിവിധ ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്. നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണ്.
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The IMD has issued a severe rainfall warning for Kerala, placing Kozhikode under an orange alert. Six other districts, including Malappuram and Kannur, are under a yellow alert today. Additional yellow alerts are scheduled for tomorrow across several regions, including Idukki and Pathanamthitta.