Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഡ്രൈ ഡേ; നടപടിയുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
ഡ്രൈ ഡേയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളുകളിലും ശനിയാഴ്ച ഓഫീസുകളിലും ഞായറാഴ്ച വീടുകളിലുമാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുക.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്തെ പകര്ച്ചവ്യാധി വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ദിവസം ഡ്രൈ ഡേ നടപ്പാക്കാന് തീരുമാനിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഡ്രൈ ഡേയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളുകളിലും ശനിയാഴ്ച ഓഫീസുകളിലും ഞായറാഴ്ച വീടുകളിലുമാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുക.
ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര്മാരുമായും ജില്ലാ കലക്ടര്മാരുമായും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. മഴക്കാല പൂര്വ്വ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ പോരായ്മ കണക്കിലെടുത്താണ് അടിയന്തരമായി ഡ്രൈ ഡേ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത്.
ഇന്നലെ മാത്രം എട്ടുപേര്ക്കാണ് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളും ഉയരുന്നുണ്ട്. പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് ഓരോ ദിവസവും പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം. മഴ കനത്താല് എലിപ്പനി കേസുകളും ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളും വര്ധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
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The Kerala health department has decided to implement a three-day dry day to curb the spread of epidemics. Cleaning drives will be conducted in schools on Friday, offices on Saturday, and homes on Sunday. The urgent decision follows a high-level review meeting led by Health Minister K Muraleedharan.