Kerala
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത
പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത.
മൂന്ന് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ജാഗ്രത.
നാളെ വയനാട്, കണ്ണൂര്, ഞായറാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രതയുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്കും മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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The Indian Meteorological Department has predicted isolated heavy rainfall across Kerala. A yellow alert has been issued for three districts today to warn residents of potential downpours. People living in vulnerable areas are advised to remain cautious as weather conditions shift.