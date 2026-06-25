Kerala
വീണ ടി വീണ്ടും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരായി
വീണയുടെ ആദ്യ ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യല് ഒമ്പത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടിരുന്നു
കൊച്ചി | സി എം ആര് എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസില് വീണ ടി വീണ്ടും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരായി. കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലാണ് വീണ എത്തിയത്. അല്പ സമയത്തിനകം ചോദ്യം ചെയ്യല് ആരംഭിക്കും. തിങ്കളാഴ്ചക്കുമുമ്പ് ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വീണയ്ക്ക് ഇ ഡി നോട്ടീസ് നല്കിയിരുന്നത്. വീണയുടെ ആദ്യ ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യല് ഒമ്പത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടിരുന്നു.
കേസില് എസ് എഫ് ഐ ഒ 134 രേഖകള് ഇഡിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യല് എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. മാസപ്പടി കേസില് തുരന്വേഷണം ആവാമെന്ന് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിലെ എട്ട് പ്രതികള്ക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവാനായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് നല്കിയത്. നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ വീണ കോടതിയില് ഹാജരാവുകയായിരുന്നു.