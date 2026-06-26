International
US Visa Processing ഇനി വേഗത്തിലാകും; ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അപ്ഗ്രേഡുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം
വിസ പ്രോസസിംഗ് വേഗത്തിലാക്കാനും പേപ്പർവർക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനും നിയമപരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ
വാഷിംഗ്ടൺ | യു എസ്സിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (Artificial Intelligence) അധിഷ്ഠിത പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഒരുങ്ങുന്നു. വിസ പ്രോസസിംഗ് വേഗത്തിലാക്കാനും പേപ്പർവർക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനും നിയമപരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ (Mobile Application) പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്രട്ടറി മാർക്ക്വെയ്ൻ മുള്ളിൻ വ്യക്തമാക്കിയതായി ഇൻഡിക്ക ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹൗസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് സബ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപാകെ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അപേക്ഷകൾ വേഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡി എച്ച് എസ് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുള്ളിൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ എ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ഡെഫേർഡ് ആക്ഷൻ ഫോർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അറൈവൽസ് (Deferred Action for Childhood Arrivals) അഥവാ ഡാക്ക പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള അപേക്ഷകളുടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബാക്ക്ലോഗ് തീർക്കാനാണ് ഇത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക.
അപേക്ഷകളിൽ സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്ന പിഴവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇമിഗ്രേഷൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ഡി എച്ച് എസ് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രേഖകൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അവ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഓട്ടമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപേക്ഷകർക്ക് സേവനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സുമായി ചേർന്ന് മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
Also Readലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന രണ്ടാമത്തെ സി ഇ ഒ; ശംഖ് മിത്ര എന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ബിസിനസ്സ് വിസ്മയം കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എച്ച് 2എ വിസകളുടെ പ്രോസസിംഗ് സമയം പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡയറി ഫാമിംഗ് പോലുള്ള മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികളും വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്ത് അംഗീകരിച്ച ഇമിഗ്രേഷൻ കേസുകൾ ഡി എച്ച് എസ് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുള്ളിൻ വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമ്പോഴും അപേക്ഷകർ നിലവിലുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിസ പ്രോസസിംഗ് വേഗത്തിലാകുന്നത് യു എസ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വലിയ തോതിൽ സഹായകരമാകും.
Content Highlights
The Trump administration is set to launch an artificial intelligence-powered overhaul of the U.S. immigration system to speed up visa processing and reduce paperwork. Homeland Security Secretary Markwayne Mullin announced that the first AI-enabled platform will deploy within 30 days to target the DACA application backlog. A new mobile application is also being developed in collaboration with the Department of Commerce to simplify services for applicants. These modernization efforts aim to significantly reduce processing delays while maintaining strict security vetting protocols.