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ടാറ്റാ സിയറ ഇവിയുടെ വമ്പൻ സർപ്രൈസ് പുറത്ത്; കാത്തിരുന്ന ആ ഫീച്ചർ സ്ഥിരീകരിച്ച് പുതിയ ടീസർ
സിയറ ഇവിയുടെ ലോഞ്ച് ജൂൺ 30 ന് നടക്കാനിരിക്കെ വാഹനത്തിന്റെ പുതിയ ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടു
ബെംഗളൂരു | ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിയറ ഇവിയുടെ ലോഞ്ച് ജൂൺ 30 ന് നടക്കാനിരിക്കെ വാഹനത്തിന്റെ പുതിയ ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടു. കാർ പ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത പുതിയ ടീസറിലൂടെ ടാറ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ റിയർ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യൂ ഡബ്ല്യു ഡി ബാഡ്ജ് ആണ് പുതിയ ടീസറിൽ കാണാനാകുന്നത്. ഹാരിയർ ഇവിയിലും ഇതേ ബാഡ്ജ് തന്നെയാണ് ടാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ സിയറ ഇവിയിൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ടാറ്റയുടെ ഇവി നിരയിൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനുമായി എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോഡലായിരിക്കും ഇത്.
ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സിയറ ഇവിയുടെ ഡിസൈൻ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ചിത്രവും ടീസർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഐ സി ഇ സിയറ മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈനും കാബിൻ ലേഔട്ടും വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. എങ്കിലും ഇവിയുടേതായ ചില പ്രത്യേക മാറ്റങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെയിൽ ഗേറ്റിൽ സിയറ ഇവി ബാഡ്ജും മുൻവശത്തെ ഡോറുകളിൽ ടാറ്റ ഇവി ബാഡ്ജും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മുൻ വശത്തെ ബമ്പറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചാർജിംഗ് ഫ്ലാപ്പ് സാധാരണ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിയർ പ്രൊഫൈലും അലോയ് വീൽ ഡിസൈനും ഐ സി ഇ പതിപ്പിന് സമാനമാണ്. തങ്ങളുടെ ഇവികൾക്കായി ടാറ്റ പ്രത്യേക കളർ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകാറുണ്ട് എന്നതിനാൽ പെട്രോൾ മോഡലിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒന്നോ അതിലധികമോ ഷേഡുകൾ സിയറ ഇവിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, കൂൾഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനുള്ള പവേർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐ സി ഇ പതിപ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം ഫീച്ചറുകളും സിയറ ഇവിയിലും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത സെന്റർ കൺസോളും വ്യത്യസ്തമായ ഇന്റീരിയർ തീമും ഇതിന്റെ കാബിന് ഒരു പ്രത്യേക ഐഡന്റിറ്റി നൽകും.
വാഹനത്തിന്റെ പവർട്രെയിൻ സവിശേഷതകൾ ടാറ്റ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഹാരിയർ ഇവിക്ക് സമാനമായി 65 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച്, 75 കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബാറ്ററി പാക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ആർ ഡബ്ല്യു ഡി, എ ഡബ്ല്യു ഡി കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമായേക്കും. തങ്ങളുടെ ഇവി ശ്രേണിയിൽ ടാറ്റ നിലവിൽ നൽകിവരുന്ന ബാറ്ററി ആസ് എ സർവീസ് പ്രോഗ്രാമും ലൈഫ് ടൈം ബാറ്ററി വാറന്റിയും ഇതിന്റെയും പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാര, ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മഹീന്ദ്ര ബി ഇ 6, എം ജി ഇസഡ് എസ് ഇവി എന്നിവയോടായിരിക്കും സിയറ ഇവി മത്സരിക്കുക. 20 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വാഹനത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില.
Content Highlights:
The upcoming Tata Sierra EV teaser has confirmed an all-wheel-drive configuration via a ‘QWD’ badge on the rear quarter glass. Debuting on June 30, the electric SUV is expected to feature 65kWh and 75kWh battery options, a triple-screen display, and a price range of Rs. 20-25 lakh.