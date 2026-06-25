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Tata New EV Launch | ടാറ്റയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉടൻ വിപണിയിലേക്ക്
2031 ഓടെ ആറ് പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മുംബൈ | വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ ഒന്നിലധികം പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് (Tata New Electric Cars Launch). അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കമ്പനി വിവിധ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കും. 2031 ഓടെ ആറ് പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന (Electric Vehicles) പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാല് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഇതിൽ ആദ്യ മോഡലായ സിയറ ഇ വി (Sierra EV) ഈ മാസം അവസാനം അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ മുൻപ് പൊതുവേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അവിന്യയും വിപണിയിലെത്തും. ഭൂരിഭാഗം ടാറ്റ കാറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവിന്യ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഇലക്ട്രിക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് (Electric Exclusive) മോഡലായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് സിയറയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഈ വർഷം അവസാനം ടിഗോർ ഇ വി (Tigor EV) എത്തും. എന്നാൽ അവിന്യ വിപണിയിലെത്താൻ 2027 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
മറ്റ് രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടാറ്റ ഔദ്യോഗികമായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള മോഡലുകളുടെ പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ സഫാരി ഇ വി (Safari EV) ആദ്യമായി എത്തുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള ഇന്റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എൻജിൻ (Internal Combustion Engine) വാഹനങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഹാരിയറിൽ നിന്നുള്ള ഫീച്ചറുകളും പവർട്രെയിൻ സവിശേഷതകളും സഫാരി ഇ വിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് മോഡലായി മാറും.
ടാറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ബജറ്റ് സെഗ്മെന്റിലെ മൂന്ന് വരികളുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് എം പി വി (Electric MPV) ആകാനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ വിൻഫാസ്റ്റ് വി എഫ് 7 (Vinfast VF 7), ബി വൈ ഡി ഇമാക്സ് 7 (BYD eMax 7), കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസ് ഇ വി (Kia Carens Clavis EV) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിപണിയിലേക്കാണ് ടാറ്റയുടെ പുതിയ വാഹനം മത്സരിക്കാൻ എത്തുക. കൂടാതെ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏഴ് സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എം പി വിയും ഇതിന് വെല്ലുവിളിയാകും.
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Tata Motors has officially confirmed its plans to introduce multiple new electric vehicles in the Indian market over the coming years. The highly anticipated Sierra EV is scheduled to make its debut later this month, followed by the Tigor EV and the exclusive Avinya platform by 2027. Additionally, the company is expected to launch the Safari EV as its flagship offering alongside a budget-friendly three-row electric MPV to compete in the growing segment.